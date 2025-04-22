ABD'li bakana hırsızlık şoku! Çantasından çalınanlar tartışma yarattı

Eski Güney Dakota Valisi olan Noem’in ailesi de o gün şehirdeydi, çantada 3 bin dolar nakit para olması tartışmaların fitilini ateşledi. İç Güvenlik Bakanlığı’ndan bir sözcü BBC’ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tüm ailesi – çocukları ve torunları dahil – şehirdeydi. Bu nakit çekimini ailesine akşam yemeği, etkinlikler ve Paskalya hediyeleri almak için kullanacaktı...”