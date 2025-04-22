ABD'li bakana hırsızlık şoku! Çantasından çalınanlar tartışma yarattı
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, başkent Washington DC’deki bir restoranda yemek yerken çantasının çalındığını doğruladı. Çantada bir miktar nakit para ve kişisel eşyalar bulunuyordu.
Olay, Noem’in Pazartesi sabahı Beyaz Saray’daki geleneksel Paskalya etkinliğinde yaptığı açıklamayla kamuoyuna yansıdı. Noem, hırsızlık olayının henüz 'çözülmediğini' belirtti.
ABD merkezli CBS News’in emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre olay, başkentteki popüler restoranlardan biri olan Capital Burger’da gerçekleşti.
Noem’in çantası, sandalyesinin altına, ayaklarının yanına bırakılmıştı. Bakan'ın ifadesine göre, içinde 3 bin dolar (yaklaşık 115 bin TL) nakit paranın yanı sıra ehliyet, pasaport ve İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) erişim kartı gibi çeşitli kişisel eşyalar bulunuyordu.
Eski Güney Dakota Valisi olan Noem’in ailesi de o gün şehirdeydi, çantada 3 bin dolar nakit para olması tartışmaların fitilini ateşledi. İç Güvenlik Bakanlığı’ndan bir sözcü BBC’ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Tüm ailesi – çocukları ve torunları dahil – şehirdeydi. Bu nakit çekimini ailesine akşam yemeği, etkinlikler ve Paskalya hediyeleri almak için kullanacaktı...”
Noem'in de diğer kabine üyeleri gibi Gizli Servis koruması altında olduğu biliniyor.
Olay sırasında güvenlik ekibinin de restoranda Noem’in yanında bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili olarak Gizli Servis tarafından soruşturma başlatıldı...
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