Çin’in ABD’ye karşı en güçlü silahları: 7 nadir toprak elementi

Çin ise bu nadir toprak elementlerinin sadece madenciliğini değil, küresel rafinasyon kapasitesinin büyük kısmını da kontrol ediyor.

Danışmanlık firması Project Blue’ya göre, "ABD’nin bu elementleri işleyecek kayda değer bir kapasitesi yok."

İşte, Çin’in ABD'ye yönelik ihracat kısıtlamalarına dahil ettiği 17 nadir toprak elementinden 7'si ve öne çıkan kullanım alanları: