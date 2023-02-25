Oyun konsolunu elinden alan öğretmenini öldüresiye dövdü

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 17:15

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 17:39

ABD'nin Florida eyaletinde, 17 yaşındaki lise öğrencisinin vahşeti yaşandı. 1.80 boyunda ve yaklaşık 120 kilo olan öğrenci, taşınabilir oyun konsoluna el koyan öğretmenini bayıltana kadar dövdü.

Çevredekilerin yardımı ile çocuk, öğretmeninden uzaklaştırıldı ve öğretmen hastaneye kaldırıldı.

New York Post'ta yer alan habere göre, saldırgan çocuk, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınırken darp ettiği öğretmeni için ölüm tehditleri savundu.

Polis şefi Rick Staly yaptığı açıklamada, "Bu öğrencinin eylemleri kesinlikle korkunç ve yersiz. Umuyoruz ki kurbanın fiziksel ve psikolojik olarak sağlığına kavuşur. Saldırgan, çocuk adalet bakanlığına teslim edildi ve ağır darp ile suçlandı" dedi.

Polis yaptığı açıklamada, "Öğrenci, ders sırasında oyun konsolunu elinden aldığı için mağdura kızgın olduğunu belirtti" dedi.

Tutuklama raporuna göre, olay yerine gelen polis memurları öğretmeni kanlar içinde ve bilinçsiz halde buldu.