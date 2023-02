Bernie Sanders: ABD'de çalışma süresi 4 gün olmalı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 13:06

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 13:06

Vermont Senatörü Bernie Sanders, ABD'deki haftalık standart çalışma süresinin, çalışanların ücretlerinde kesinti yapılmadan 5 günden 4'e indirilmesi gerektiğine inanıyor.

It's OK to Be Angry About Capitalism (Kapitalizm Hakkında Öfkeli Olmak Sorun Değil) adlı yeni kitabının tanıtımını yapan Sanders, çarşamba günü bir tweet atarak bu talebini dile getirdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, hükümet hesabından tweet atan Sanders, "Teknolojide patlama yaşanması ve artan işçi verimliliğiyle birlikte, ücret kaybı olmadan haftalık 4 günlük çalışmaya geçme zamanı geldi" diye yazdı.

"Teknolojiden sadece şirket CEO'ları değil, işçiler de faydalanmalı"

Sanders, bu fikrin savunucularının son günlerde yaygın bir şekilde paylaştığı, Birleşik Krallık'taki haftalık 4 günlük çalışmaya yönelik pilot programın sonuçlarıyla ilgili bir Washington Post makalesinin bağlantısını ekledi.

Pilot program süresince toplam 3 bin kadar çalışanı olan 61 şirket 6 ay boyunca haftada 4 güne geçti. Bu 61 şirketten 56'sı programın sona ermesinin ardından haftalık 4 günlük çalışmayı sürdüreceğini, 18'iyse bu geçişi kalıcı hale getireceğini ifade etti.

İşçiler çalışma saatinin azalmasının daha iyi uyku, daha düşük stres seviyeleri, çocuklar ve diğer aile üyeleriyle geçirilecek daha fazla zaman dahil, fiziksel ve ruhsal sağlığa çok çeşitli yararları olduğunu bildiriyor. Çalışanların yüzde 15'i, hiçbir paranın kendilerini bir daha isteyerek haftada 5 gün çalışmaya ikna edemeyeceğini belirtiyor.

Sanders gibi haftalık 4 gün çalışmayı savunanlar da teknolojik gelişmelerin çalışanların üretkenliğini, artık işlerini yapmak için eskisi kadar zaman harcamalarına gerek kalmayacak derecede artırdığını savunuyor.

Pilot program bu iddiaya bir ölçüde destek sağladı: Şirketlerin geliri program süresince aşağı yukarı aynı kalırken önceki yılların aynı dönemine kıyasla yüzde 35 arttı.

Daha kısa çalışma haftası, Kovid pandemisinin başlangıcından bu yana önemli bir sorun olan çalışanların tükenmişliğiyle mücadele etmeye de katkı sağladı. Deneme süresi boyunca istifa eden çalışan sayısı azaldı.

Haftalık çalışma süresinin kısaltılmasına karşı çıkanlar, verimlilik oranının eninde sonunda düşeceğini ve sağlıkla hizmet gibi belirli sektörlerdeki çalışanların 4 gün çalışmanın faydalarından doğrudan yararlanamayacağını savunuyor.

Ancak Sanders'ın haftalık 4 gün çalışmayı savunması, uzun süredir devam eden işçi gücünü savunma pratiğiyle uyumlu. ABD halihazırda, Sanders'ın sesli olarak desteklediği ve pandeminin başlangıcından bu yana çok sayıda sektördeki çalışma uygulamalarını değiştirdiği görülen işçi eylemleri patlamasının ortasında.

ABD Kongresi'nde, haftalık standart çalışma süresinin azaltılmasından yana olan sadece Vermont senatörü değil. Kaliforniya Temsilcisi Mark Takano, 2021'de haftalık standart çalışma süresini 32 saate indirecek ve işverenlerin bunun dışındaki iş için çalışanlara fazla mesai ücreti ödemesini zorunlu kılacak bir yasa tasarısı sunmuştu.