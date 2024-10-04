Oyun sırasında yapıyorlar... Yunuslar hakkında gülümseten keşif!

Yayınlanma: 04.10.2024 - 15:49

Güncelleme: 04.10.2024 - 15:49

Bilim insanları, şişe burunlu yunusların (Tursiops truncates) oyun sırasında "açık ağız" ifadesini kullanarak birbirleriyle iletişim kurduğunu ve bu ifadenin insanlardaki gülümsemeye benzer bir şekilde sosyal etkileşimde önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Yunuslar, genellikle su altı akrobasileri yaparken, nesnelerle oynarken ve birbirlerini kovalamacaya katılırken gözlemleniyorlar.

Ancak bu yeni araştırma, yunusların oyun sırasında kullandığı bu yüz ifadesinin, özellikle diğer yunuslarla iletişimde önemli olduğunu gösteriyor.





Pisa Üniversitesi’nden evrimsel biyolog Dr. Elisabetta Palagi, araştırmada, yunusların sosyal oyunları sırasında açık ağız ifadesini diğer yunuslarla paylaşarak eğlenceyi işaret ettiklerini belirtti.

Araştırmada, bu ifadenin sosyal etkileşimleri güçlendirdiği ve çatışmalardan kaçınmayı sağladığı ifade edildi.

İnsanlar, maymunlar ve bazı sosyal etçil hayvanlarda da görülen bu ifade, evrimsel süreçte sosyal iletişimin gelişiminde önemli bir rol oynamış olabilir.

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

Bilim insanları, 22 tutsak yunusu 80 saatlik video kayıtları ile inceleyerek, 837 oyun oturumu sırasında yunusların açık ağız ifadesini kullandıklarını tespit etti.

Bu ifade, özellikle yunusların birbirleriyle oynarken kullanılıyor ve yüzde 92 oranında yunus-yunus oyunları sırasında gözlemlendi.





Araştırma ekibi, bu ifadenin özellikle diğer yunuslar tarafından görüldüğünde daha sık kullanıldığını belirtti.

Dr. Palagi, bu açık ağız ifadesinin sosyal etkileşimlerde eğlenceyi işaret ettiğini ve çatışmaların önüne geçtiğini vurgulayarak, "Yunuslar, sadece birbirlerini taklit etmiyor; bu ifade, bilinçli bir sosyal iletişim aracı olarak kullanılıyor" dedi.

Araştırmanın sonuçları, iScience dergisinde yayımlandı.