Özbekistan’da OHAL ilan edildi
Özbekistan'da yapılması öngörülen anayasal değişikliklerin üzerine Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen protestoların ardından bölgede olağanüstü hal ilan edildi.
Özbekistan'da 26 Haziran'da kamu tartışmalarına sunulan anayasal değişikliklerine ilişkin yasa tasarısı Karakalpakistan'da protestolara neden olmuş, yüzlerce kişi başkent Nukus'ta bir araya gelerek yasa tasarısına tepki göstermişti.
Anayasanın yeni redaksiyonundan Karakalpakistan Cumhuriyetinin statüsüne ilişkin egemenlik ve cumhuriyetin genel referandumla ayrılma hakkı ifadelerinin çıkarılmasının ülkede tepkiye neden olmasının ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, Karakalpakistan bölgenin özerk makamlarına anayasada yapılması planlanan değişikliklerden çekildiğini bildirdi.
2 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK
Mirziyoyev, vatandaşların güvenliğinin sağlanması, hak ve özgürlüklerinin korunması ve bölgede asayişin sağlanması için Karakalpakistan’da bugünden itibaren 2 Ağustos’a kadar sürecek olan olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
Video Haberler
- Motosikleti yüzüstü yatıp kullandı
- Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 7 yaralı
- Busenur'un ölümündeki acı ayrıntı
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- 6 ay sonra yurda döndü, şoke oldu: 'Hayır, olamaz'
- Beyoğlu'nda feci olay: Fransız turist 8. kattan düştü
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurtulmak için kendilerini kilitlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Saray'daki ziyafet yargıya taşındı
- Peker'den şimdi de 'Sarıgül' paylaşımı
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- Ev sahiplerinden akıl almaz yöntemler
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- Valilik açıkladı: Denize girmek 3 gün yasaklandı
- Memur zammı için kritik gün
- 'Kime gitti, kim aldı? İn midir, cin midir?'
- Hayat pahalılığına karşı sokağa çıktılar!