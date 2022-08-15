Özbekistan'dan Çin'e mesaj: İlişkilere güçlü bir ivme kazandırılmalı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:30

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Hocayev, Çin ile ikili ilişkilerin güçlü şekilde canlandırılması için Özbekistan-Çin iş birliğinin daha yakın hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Cemşid Hocayev, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen 6. Uluslararası İpek Yolu Fuarı'nın açılış töreninde video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, günümüzün gerçeklerinin dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Kovid-19 pandemisi gibi zorlukların üstesinden etkin bir şekilde gelmek için işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Hocayev, pandeminin olumsuz etkisini dengelemek, yeni kalkınma ivmesi ve yeni büyüme itici güçleri aramak için Özbekistan ile Çin'in ortak çaba göstermesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hocayev, Özbekistan ve Çin arasındaki dostluğun antik İpek Yolu dönemine dayandığını kaydederek, ikili ortaklığın sürdürülebilir gelişimi için daha fazla olanak sağlamak ve buna güçlü bir ivme kazandırmak için iki ülkenin ekonomik olarak birbirini tamamlayan güçlerinden tam anlamıyla yararlanması ve dijital ekonomi, e-ticaret, lojistik, yatırım ve bölgesel işbirliği gibi alanlarda iş birliğini artırması gerektiğini söyledi.