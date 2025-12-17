Rezan Epözdemir’in tutukluluk hali sürecek: Eski savcı da tutuklandı!

Avukat Rezan Epözdemir’in “rüşvete aracılık etme” suçu iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde görüldü.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Rezan Epözdemir hakkında tutukluluğa devam kararı verildi.

Aynı soruşturmada adı geçen eski savcı Cengiz Çallı ise tutuklandı.

Halktv yazarı İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından "Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Avukat Rezan Epözdemir’in tutukluluğunun devamına karar verildi. Epözdemir’in, rüşvet almasına aracılık ettiği ileri sürülen ve aynı davada yargılanan eski savcı Cengiz Çallı ise duruşmada tutuklandı” ifadelerini kullandı.