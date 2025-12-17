Ankara Büyükşehir Belediyesi, otogarda yaşayan yurttaşları barınma evlerine yerleştirdi

ABB, sosyal medya hesabından "Bazı basın yayın organlarında yer alan, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) evsiz vatandaşlarımızın konakladığına ilişkin haberler üzerine bilgilendirme" başlıklı açıklama yaptı.

"BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KARŞILANIYOR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak; AŞTİ’de zabıta ekiplerimiz, AŞTİ güvenliği ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından her gün düzenli saha çalışması yürütülmektedir. Terminalde barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız tespit edilmekte; isteyen tüm vatandaşlarımız belediyemize ait barınma evlerine yerleştirilmektedir.

Bu kapsamda, son bir hafta içerisinde AŞTİ’de 11 vatandaşımız tespit edilmiş ve bu vatandaşlarımız barınma evlerimize yerleştirilmiştir.

Ancak zaman zaman, ekiplerimizin tüm bilgilendirme ve yönlendirmelerine rağmen barınma evlerimize gitmek istemeyen vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Barınma evlerimizde kalan vatandaşlarımızın; konaklama, sıcak yemek, temizlik ve hijyen, kıyafet, sağlık yönlendirmeleri başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçları Ankara Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."