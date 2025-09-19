Özel’in “uçak pazarlığı” iddiası doğru çıktı! Trump, Erdoğan ile görüşecek!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.09.2025 21:33:00
ANKA
ABD Başkanı Donald Trump 25 Eylül'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Trump, Erdoğan ile uçak satışı ve askeri anlaşma üzerinde konuşacaklarını belirtti. CHP lideri Özgür Özel, bugün Manisa'daki konuşmasında Erdoğan'ın Trump ile görüşmek için uçak pazarlığı yaptığını söylemişti.

CHP lideri Özel son yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 300 uçak alımı pazarlığı ile Trump'la görüşme talep ettiğini söylemişti.

Beklenen Açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 25 Eylül'de görüşeceğini açıkladı. Trump, açıklamasında Erdoğan'la "Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"UÇAK SATIŞI VE ASKERİ PLANLARI KONUŞACAĞIZ"

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum.

Cumhurbaşkanı ile, Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim olmuştur. "

