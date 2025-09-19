Özel’in “uçak pazarlığı” iddiası doğru çıktı! Trump, Erdoğan ile görüşecek!

CHP lideri Özel son yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 300 uçak alımı pazarlığı ile Trump'la görüşme talep ettiğini söylemişti.

Beklenen Açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 25 Eylül'de görüşeceğini açıkladı. Trump, açıklamasında Erdoğan'la "Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"UÇAK SATIŞI VE ASKERİ PLANLARI KONUŞACAĞIZ"

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum.

Cumhurbaşkanı ile, Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim olmuştur. "