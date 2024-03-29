'Özel jet' skandalıyla gündeme geldi: Letonyalı bakandan istifa kararı!

Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins, Başbakanlığı döneminde özel uçuşlar için devlet fonlarını kullanmasıyla ilgili skandalın ardından istifa edeceğini açıkladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:25
'Özel jet' skandalıyla gündeme geldi: Letonyalı bakandan istifa kararı!
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Geçtiğimiz hafta Letonya Başsavcısı, Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins'in resmi geziler için özel jet kiralamaya 1.3 milyon Euro harcadığının ortaya çıkmasının ardından devlet fonlarının kötüye kullanımına ilişkin bir soruşturma başlattı.

Karins, 10 Nisan'a kadar görevde kalacağını belirterek, "İstifa dilekçemi Başbakan Evika Silina'ya teslim ettim" dedi.

Silina ise "Dışişleri Bakanlığı boşluğu için henüz resmi bir aday yok" ifadelerini kullandı. 

Baltık ülkesinin kamu ihale yasası, kamu görevlilerinin resmi seyahatler için mevcut en ucuz hizmetleri kullanmaları gerektiğini belirtiyor.

ABD doğumlu Karins, aralarında Belçika, Almanya ve Polonya'nın da bulunduğu Letonya'nın başkenti Riga'dan düzenli doğrudan uçuşları olan ülkelere uçmak için bir düzineden fazla kez özel jet kiraladı.

2019'dan 2023'e kadar Letonya'nın Başbakanı olarak görev yapan Karins, hükümetinin halk desteğini kaybetmeye başlamasının ardından istifa etmişti.


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