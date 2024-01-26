Euroleague'den İsrail kararı: Anadolu Efes maçı Letonya'ya alındı!

Yayınlanma: 26.01.2024 - 11:40

Güncelleme: 26.01.2024 - 11:40

Turkish Airlines EuroLeague’de Anadolu Efes‘in 8 Şubat 2024 günü Maccabi Tel Aviv‘i ağırlayacağı mücadele yetkililer tarafından alınan güvenlik önemleri nedeniyle İstanbul’da oynanmayacak.

Anadolu Efes tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşma Letonya’nın Riga kentinde oynanacak.

Anadolu Efes‘in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Turkish Airlines EuroLeague’in 26. haftasında, 8 Şubat 2024 Perşembe günü Maccabi Playtika Tel Aviv’i konuk edeceğimiz karşılaşma, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Letonya’da oynanacaktır.

Söz konusu karşılaşma 8 Şubat 2024’te, Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan Arena Riga’da yerel saatle 19.30’da, Türkiye saati ile 20.30’da başlayacak ve seyircili şekilde oynanacaktır.

Karşılaşmaya gitmek isteyen kombine sahiplerimizin, 31 Ocak 2024 Çarşamba gününe kadar Mobilet ile [email protected] adresine mail atarak iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Maçın tekil bilet satışı ile ilgili açıklamamız da kısa süre içerisinde resmi iletişim mecralarımızdan paylaşılacaktır."