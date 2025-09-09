Özgür Özel Financial Times'a konuştu: Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.09.2025 12:29:00
Dış Haberler Servisi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın partisine yönelik “hukuki darbe girişimi”ne karşı sert tepki gösterdi. Özel, partisinin baskılara nasıl tepki vereceğine dair çeşitli planları olduğunu, bunların arasında Türkiye'de “hayatı durma noktasına getirecek barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemleri”nin de bulunduğunu söyledi.

Özel, partisinin baskılara nasıl tepki vereceğine dair çeşitli planları olduğunu, bunların arasında Türkiye'de “hayatı durma noktasına getirecek barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemleri”nin de bulunduğunu söyledi.

Financial Times’a konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de Rusya’daki gibi bir tek parti rejimi kurmak istediğini savunarak, “Erdoğan artık seçimleri kazanamayacağını biliyor. Bu yüzden Rusya'daki gibi [zayıf] muhalefet partileri istiyor” dedi.

“CHP GİDERSE, TÜRKİYE DE GİDER”

Özel, hükümetin “gelecekteki iktidar partisine karşı bir darbe düzenlediğini” belirterek, “Son seçimleri kazanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan ve tüm anketlerde önde olan partiyi ele geçirmeye çalışıyorlar... Otoriter bir hükümetle karşı karşıyayız ve tek seçenek direnmek. CHP giderse, Türkiye de gider” ifadelerini kullandı.

Özel’in açıklamaları, bir alt mahkemenin CHP’nin 2023’te seçilen İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in atanmasını geçersiz saymasının ardından geldi. 

“GEÇMİŞ SEÇİMLERİ BİZ DE SORGULARIZ”

Özel, alt mahkemelerin seçimlere dair karar verme yetkisi olmadığını ve CHP’nin bu tür kararları tanımayacağını söyledi. 

Ancak “Eğer Erdoğan kirli bir oyun oynuyorsa biz de aynı oyunu oynar, geçmiş seçimlerin meşruiyetini sorgularız” diyerek rest çeken Özel, bu kapsamda, Erdoğan’ın kazandığı seçimler ve 2017’deki başkanlık referandumunun dahi tartışmaya açılabileceğini ifade etti.

CHP’nin demokratik ve barışçıl direniş planları üzerinde çalıştığını, gerekirse “on milyonların” sokağa çıkabileceğini söyleyen Özel, “Onun (Erdoğan) hazırlık yapmasını istemiyorum... Bizim tepkimizin ne olacağını tahmin etmeye çalışıyor” dedi.

“Türkiye'deki tüm yargıçların Erdoğan'ın kontrolü altında olmadığının ortaya konması gerek” diyen Özel, böyle bir hamlenin “riskli” olduğunu, Türkiye'deki hukukun üstünlüğünü daha da zayıflatabileceğini dile getirdi.

Özel “Erdoğan kanunsuz ama CHP kanunlara uyuyor” ifadelerini kullandı.

