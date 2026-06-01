Özgür Özel, Newsweek’e yazdı: 'Demokrasi krizi artık güvenlik krizine dönüştü'

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD merkezli Newsweek dergisi için kaleme aldığı yazıda, Türkiye’deki demokrasi krizinin artık yalnızca iç politika ya da insan hakları meselesi olmadığını belirterek, bunun Avrupa, NATO, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu açısından güvenlik krizine dönüştüğünü söyledi.

Özel, Türkiye’de demokratik gerilemeye ilişkin tartışmaların uzun yıllar insan hakları, anayasa hukuku ve iç siyaset başlıklarıyla sınırlı kaldığını belirtti.

Uluslararası kamuoyunun bu süreci çoğunlukla Türkiye’nin kendi iç meselesi olarak gördüğünü ifade eden Özel, “O dönem sona erdi ve daha karanlık bir sayfa açıldı” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çeken Özel, “Türkiye siyasi olarak istikrarsız hale gelemeyecek kadar stratejik öneme sahip” dedi.

“SON DEMOKRATİK ALTERNATİF TASFİYE EDİLİYOR”

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin devlet aygıtının büyük bölümünü kontrol altına aldığını savunarak, iktidarın “son anlamlı demokratik alternatifi ortadan kaldırmaya çalıştığını” ifade etti.

Toplumun ekonomik zorluklar, sosyal huzursuzluk, kamu kurumlarına güven kaybı ve geleceğe dair umutsuzlukla karşı karşıya olduğunu belirten Özel, iktidarın muhalefete yönelik baskıyı özellikle CHP’nin 2024 yerel seçimlerindeki başarısından sonra artırdığını kaydetti.

“EN GÜÇLÜ RAKİP HEDEF ALINDI”

Özel, yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da geniş yer ayırdı. İmamoğlu’nu “cumhurbaşkanı adayımız ve Erdoğan’ın en güçlü rakibi” olarak nitelendiren Özel, İmamoğlu’nun Mart 2025’te “siyasi saiklerle” tutuklandığını savundu.

CHP lideri, 2025’ten bu yana yaklaşık 20 CHP’li belediye başkanı ile yüzlerce belediye yetkilisinin kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olmadan tutuklu bulunduğunu belirtti.

Özel, son olarak CHP’nin 2023 kurultayının “mutlak butlan” gerekçesiyle yok sayılmasına yönelik mahkeme kararını da değerlendirdi.

Bu kararın, kendisini CHP’nin seçilmiş genel başkanlığı görevinden uzaklaştırmayı ve kurultayı kaybeden önceki yönetimi yeniden göreve getirmeyi amaçladığını savunan Özel, bunun “Türkiye’nin en büyük muhalefet partisinin yargı kontrolü altına alınması” anlamına geldiğini ifade etti.

Özel, “Bu sisteme ister tek parti rejimi ister tek adam yönetimi densin, mantığı aynıdır: Anlamlı her rakibi tasfiye etmek ve gerçek muhalefetin yerine yönetilebilir, uyumlu bir muhalefet koymak” değerlendirmesinde bulundu.

“DEMOKRATİK YOLLAR KAPANIRSA ÖFKE BİRİKİR”

Demokrasinin, yurttaşların hükümetleri barışçıl yollarla değiştirebilmesini sağlayan güvenilir kanalları korumak anlamına geldiğini belirten Özel, bu yolların ortadan kalkması halinde siyasal öfkenin yok olmayacağını, aksine birikerek patlama noktasına geleceğini söyledi.

Özel, Erdoğan’ın muhalefeti tasfiye etmesi halinde Türkiye’nin modern tarihinde ilk kez derin toplumsal hoşnutsuzluk, ağır bir meşruiyet krizi ve yurttaşların barışçıl değişim talebini iletebileceği kurumsal mekanizmaların yokluğu ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

Türkiye’nin Karadeniz’in kapı ülkesi, NATO’nun ikinci büyük askeri gücü ve Avrupa, Avrasya, Ortadoğu ile Doğu Akdeniz arasında kritik bir kavşak olduğunu vurgulayan Özel, Türkiye’deki demokratik çöküşün sınırlar içinde kalmayacağını belirtti.

Özel, Türkiye’nin göç, enerji ve bölgesel güvenlikteki rolüne dikkat çekerek, demokratik istikrarsızlığın Avrupa ve NATO için ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

“DEMOKRASİ VE İSTİKRAR UZUN SÜRE AYRI KALAMAZ”

Özel, Türkiye’nin Avrupa’nın en değerli ortaklarından biri ve nihayetinde Avrupa Birliği’nin tam üyesi olabileceğine inandığını belirtti. Ancak bunun demokratik meşruiyet gerektirdiğini vurguladı.

CHP lideri, “Bir ülke, içeride istikrarı sağlayan demokratik temelleri yıkarken, aynı anda bölgesel istikrarın kalıcı dayanağı olamaz” dedi.

Özel, Türkiye’de verilen demokrasi mücadelesinin yalnızca ülkenin demokratik geleceğini değil, Avrupa’nın, NATO’nun ve bölgenin güvenliğini de etkileyeceğini belirterek yazısını, “Demokrasi ve istikrar uzun süre birbirinden ayrılamaz” sözleriyle tamamladı.