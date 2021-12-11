Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den dikkat çeken Omicron varyantı açıklaması
Pfizer/BioNTech aşısını geliştiren bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Omicron varyantıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin, İngiliz The Times gazetesine kapsamlı açıklamalarda bulundu. Omicron varyantına karşı bir aşı geliştirmek için kolları sıvadıklarını söyleyen Özlem Türeci, “Biz asla, ‘görevimiz tamamlandı ve hedefimize ulaştık’ demedik. Virüsün sonsuza dek nasıl evrim geçireceğini öngöremezdik. Şaşırmadık” dedi.
"GÜVENDEYİZ DİYEMEM FAKAT..."
Sözcü'nün haberine göre Uğur Şahin de, “Ben de şaşırmadım. Omicron, Alfa ve Beta varyantıyla kıyaslayınca çok daha farklı bir hikaye ve daha çok endişe verdi. Biz, virüsle yaşamaya devam edeceğimizi ve bunun yeni normal olduğunu söyledik. Ve şimdi bu yeni normali yaşıyoruz” ifadesini kullandı.
Şahin, “Azalmış koruma oranının hiç korumadan daha iyi olduğunu hatırlamak gerek. Bu hastalık artık korkutucu değil. Elimizde yaşlılarda ölümü büyük ölçüde azaltacak bir alet var. Güvendeyiz diyemem fakat çok daha rahat bir konumdayız” dedi.
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