Özülker, İran’ın yeni cephesine dikkat çekti: 'Husiler, Hürmüz’ü kontrol edebilir'

Yayınlanma: 26.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2024 - 08:01

Tahran destekli cihatçı Yemenli Husilerin Tel Aviv’i balistik füzeyle vurmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Husilere karşı şiddetli bir harekât başlatacaklarını açıkladı. ABD ve İsrail’in Husileri yalnızca uluslararası deniz taşımacılığı için değil, aynı zamanda dünya düzeni için de bir tehdit olarak gördüklerini belirten Netanyahu, saldırıya ilişkin tarih vermedi.

‘TEK GÜÇ FÜZELER DEĞİL’

İsrail-Husi gerilimini Cumhuriyet’e değerlendiren emekli diplomat Uluç Özülker, Netanyahu’nun açıklamalarının İsrail’in İran’ı hedef alan politikasının devamı olduğunu ve İran’ın da Husiler üzerinden yeni bir cephe açtığını söyledi. Husilerin Hürmüz Boğazı’nı kontrol altına alabilecek konumda olduğuna işaret eden Özülker, “Çin’in enerji ihtiyacının en büyük kısmı oradan geliyor. Hürmüz Boğazı kapandığı takdirde, enerji yönünden Çin başta olmak üzere pek çok ülkeyi bu durum sıkıştırabilir. Husilerin temsil ettikleri güç sadece ellerindeki füzeler değil” dedi.

İsrail-Husi gerginliğinin “işgal” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Özülker, İsrail’in şu an orada bir kabiliyeti olmadığını söyledi.

‘DAHA ÇOK RÜZGÂR ESECEK’

Suriye’de yeni yönetimle ilgili atılacak her adımın aynı zamanda İsrail’i de bir noktada etkilediğini dile getiren Özülker, Suriye’nin “toprak bütünlüğü” konusunda verilen mesajların, İsrail’in Golan Tepelerindeki ısrarı ile çeliştiğini vurguladı.

Özülker, “İsrail, Golan’dan ‘geri dönüşümüz yok’ diyor. Şam’a da 25 km mesafesine kadar girdiler” dedi.

Suriye’de yeni yönetimin başını oluşturan cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmet eş Şara’nın (Muhammed el Colani), “Yeni Suriye, İsrail’e tehdit oluşturmuyor” açıklamasını da değerlendiren Özülker, “Colani, ABD’den talimatı aldı. Colani, ABD’ye satılmış. Ancak liderliği nereye kadar gider belli değil. Kendini Suriye’de bütünüyle kabul ettirmiş değil. Sonuç olarak, İsrail, ‘ben buradan çıkmayacağım’ diyerek Golan’ı genişletmiştir. Rusya ise Lazkiye’den çıkmayacak. Daha Suriye’de çok rüzgârlar esecek” ifadelerini kullandı.

TÜRK GEMİSİNE DE SALDIRMIŞTI

Kızıldeniz’de sık sık Batı dünyasının gemilerine saldırılar düzenleyen cihatçı Husi militanlar, bu yılın kasım ayında Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde Panama bandıralı Anadolu S isimli Türk kargo gemisine de 24 saat içinde iki kez füzelerle saldırmıştı.