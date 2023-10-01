Pakistan, Ankara'daki saldırıyı kınadı

Yayınlanma: 01.10.2023 - 19:23

Güncelleme: 01.10.2023 - 19:23

Pakistan, bugün sabah saatlerinde Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Pakistan, bugün erken saatlerde kardeş Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor.

Bu menfur saldırıda yaralananların bir an önce ve tamamen iyileşmesi için dua ediyoruz.

Pakistan, terör belasına karşı mücadelesinde kararlılıkla Türkiye'nin yanındadır.

Türk milletinin karakteristik cesareti ve kararlılığıyla bu belayı yeneceğine ve daha da güçlenerek çıkacağına inancımız tamdır."