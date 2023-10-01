Siyasilerden Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama!

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin siyasilerden peş peşe mesajlar paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 10:48
Siyasilerden Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama!
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Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 teröristin bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu hafif biçimde yaralandı.

Söz konusu terör saldırısına ilişkin X hesabından bir paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kızılay'da hain teröristlerin düzenlediği patlamada yaralanan emniyet memurlarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanlığımız ve Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Emniyet Teşkilatımıza geçmiş olsun. Teröre hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Saldırıya ilişkin siyasilerden gelen mesajlar şu şekilde:


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Ekrem İmamoğlu Ankara patlama Mansur Yavaş

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