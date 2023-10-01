Siyasilerden Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama!
Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin siyasilerden peş peşe mesajlar paylaşıldı.
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 teröristin bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu hafif biçimde yaralandı.
Söz konusu terör saldırısına ilişkin X hesabından bir paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kızılay'da hain teröristlerin düzenlediği patlamada yaralanan emniyet memurlarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanlığımız ve Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Emniyet Teşkilatımıza geçmiş olsun. Teröre hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
Saldırıya ilişkin siyasilerden gelen mesajlar şu şekilde:
Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye’m.????— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 1, 2023
Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Meral Akşener (@meral_aksener) October 1, 2023
Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.
Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın...
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan terörist saldırıyı lanetliyor, yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 1, 2023
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