Pakistan Avami Müslüman Ligi lideri: İmran Han tutuklanırsa, ülke Sri Lanka'ya döner

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:14

Pakistan'da Avami Müslüman Ligi (AML) lideri ve eski İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Faysalabad kentinde düzenlediği basın toplantısında, ülkede halihazırda görevde olan koalisyon hükümetinin amaçsız olduğunu ve yönetimi idare edemediğini söyledi.

Şeyh Raşid Ahmed, hükümetten, eski Başbakan Navaz Şerif'i yeniden göreve çağırması talebinde bulunarak, güven oylamasıyla görevden düşürülen eski başbakan İmran Han'a da değindi.

Ahmed, İmran Han'ın tutuklanması durumunda Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) bunun üstesinden gelmek için bir strateji planladığını savunarak, "Han, tutuklanırsa ülke siyasi krizin içine düşecek ve şiddet olaylarına sahne olan Sri Lanka'dakine benzer bir duruma şahit olunacak" dedi.

Ahmed ayrıca, katıldığı başka bir etkinlikte ise ülkenin yakın zamanda temerrüde düşeceğini ve bu nedenle de kamu kurumlarına müdahale edilmesi gerektiğini savundu.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan Parlamentosu'nda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.