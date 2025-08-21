Pakistan’da havai fişek fabrikasında korkunç patlama: 2 ölü, 34 yaralı

Pakistan’da bir havai fişek fabrikasında adeta facia yaşandı. Meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Patlama çevredeki binalara ve araçlara da zarar verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Depoda yangının devam ettiği sırada ara ara patlamalar yaşanırken, bölgede araç trafiği durduruldu. İtfaiyenin müdahalesiyle depodaki yangın kısa sürede söndürüldü.