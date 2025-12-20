Pakistan’da İmran Han ve eşine 17’şer yıl hapis cezası

Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han ile eşi Buşra Bibi, görevde bulunduğu dönemde aldığı hediyelerle bağlantılı güveni kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlarından toplam 17’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, İmran Han ve eşini güveni kötüye kullanmaktan 10 yıl, yolsuzluktan ise 7 yıl olmak üzere toplam 17’şer yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Davanın, Han’ın başbakanlığı döneminde kendisine verilen hediyelerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Dava dosyasına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Mayıs 2021’de İmran Han ve eşine hediye ettiği İtalyan lüks markası Bulgari’ye ait bir mücevher setinin, gerçek değerinin mahkemeye eksik bildirildiği tespit edildi.

Pakistan yasalarına göre, kamu görevlilerinin aldıkları tüm hediyeleri beyan etmesi gerekiyor. Hediyeler, belirli bir değerin altında ise muhafaza edilebiliyor ya da düşük bir bedelle satın alınabiliyor.

AYRI DAVALAR, AĞIR CEZALAR

Bu dava, Suudi Arabistan Veliaht Prensi tarafından hediye edilen lüks saatlerle ilgili ayrı bir dosyadan bağımsız yürütüldü. Söz konusu davada İmran Han daha önce 14 yıl, eşi Buşra Bibi ise 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2022’de hükümetinin düşürülmesinin ardından çok sayıda davayla karşı karşıya kalan İmran Han, 2023’ten bu yana cezaevinde bulunuyor. Eski başbakan, tüm suçlamaları reddediyor ve davaların siyasi saiklerle açıldığını savunuyor.

İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda kararı veren mahkemeyi “kukla mahkeme” olarak nitelendirdi. Açıklamada, kararın amacının Han’ın “yasadışı ve adaletsiz tutukluluğunu uzatmak” olduğu savunuldu.

Parti Sözcüsü Syed Zulfikar Bukhari de AFP’ye yaptığı açıklamada, kararın “adaletin temel ilkelerini hiçe saydığını” söyledi.

AİLEDEN TECRİT İDDİALARI

İmran Han’ın ailesi ise eski başbakanın cezaevi koşullarına dikkat çekmeye çalışıyor. Oğlu Kasım Han, Sky News’e verdiği röportajda babasının tam tecrit altında tutulduğunu ve kimseyle iletişim kurmasına izin verilmediğini öne sürdü.

Kasım Han, “Her türlü psikolojik baskı yöntemi uygulanıyor. Ailesiyle, kişisel doktoruyla hiçbir teması yok. Tamamen izole etmeye çalışıyorlar” dedi.

Pakistan hükümeti ise İmran Han’ın cezaevi koşullarına ilişkin iddiaları daha önce olduğu gibi tekrar tekrar reddetti.