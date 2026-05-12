Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 7 ölü, 18 yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis aracını hedef alan bombalı saldırıda 2'si polis 7 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Lakki Marwat bölgesindeki Sarai Naurang pazar yerinde bir patlama meydana geldi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kalabalık pazar yerinde rutin devriye görevi yürüten bir polis aracının hedef alındığı patlamada 2'si trafik polisi olmak üzere 7 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, Sarai Naurang Hastanesi'nde acil durum ilan edildiği duyuruldu. Güvenlik güçleri patlamanın yaşandığı alanı kordon altına alarak inceleme başlattı.