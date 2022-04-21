Pakistan eski Başbakanı Han: Hükümet komploya ortak oldu

21 Nisan 2022 Perşembe, 22:37

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han, Peşaver ve Karaçi mitinglerinin ardından Lahor’da destekçilerine seslendi.

Han, erken seçim çağrısını yineleyerek, "hükümeti, milletvekillerinin vicdanlarını satın almak ve yabancılarla iş birliği yapmakla" suçladı.

'RUSYA'DAN UCUZ PETROL TEDARİK EDEBİLİRİZ'

İmran Han, göreve 2018’de geldiğinde bağımsız bir dış politika hedefi olduğunu vurgulayarak, bu sebeple kendisine yönelik komplonun gerçekleştirildiğini iddia etti. Han, mevcut hükümetin yabancı güçlerin direktiflerine “itaatkar” olduklarını öne sürerek, kendisinin böyle olmadığını ve bu sebeple yabancı güçlerin bundan hoşlanmadığını dile getirdi.

Han ayrıca, Başbakanlığı döneminde gerçekleştirdiği Rusya ziyaretini dile getirerek, Moskova’nın İslamabad’a uluslararası piyasalardan yüzde 30 daha ucuza petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu aktardı.

'HÜKÜMET KOMPLOYA ORTAK OLDU'

İmran Han, yabancı güçlerin Çin ile ticareti artırmasından da hoşlanmadığını vurgulayarak, "Başbakan Şahbaz Şerif, Pakistan Halk Partisi Eş Başkanı Asıf Ali Zerdari ve İslam Uleması Cemiyeti lideri Mevlana Fazlur Rehman, yabancı komploya tam destek verdi" iddiasında bulundu.

Han, "ithal hükümeti kabul etmeyeceğini" ifade ederek, İslamabad mitingi için destekçilerine çağrıda bulunacağını aktardı. Han, görevden alınmasında ABD'ye yönelik suçlamalarını da sürdürdü.

NE OLMUŞTU?

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.