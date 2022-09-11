Pakistan eski başbakanı İmran Han'ın uçağı acil iniş yaptı

11 Eylül 2022 Pazar, 15:45

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın bir uçak kazasından "ucuz kurtulduğu" bildirildi



Yerel basında çıkan haberlere göre, eski Pakistan Başbakanı Imran Han'ı taşıyan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı. Havada yaşanan panik için ucuz kurtulduğu belirtildi.

Imran Han'ın, Gujranwala'da gerçekleştireceği bir mitinge katılabilmek için özel uçakla gitmekte olduğunu söyledi.

Imran Han'ın lideri olduğu Tahrik'i İnsaf partisinden alınan bilgiye göre olay Han'ın Gujranwala kentindeki bir siyasi mitinge katılmak için Çaklala'dan Pencap'a doğru hareket ederken yaşandı.