Pakistan’ın kalbinde intihar saldırısı: Adliye önü cehenneme döndü

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir mahkeme binası önünde düzenlenen intihar saldırısında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Ülkenin İçişleri Bakanı Mohsin Nakvi, saldırganın ilçe adliyesini hedef aldığını, ancak binaya girmeyi başaramayınca patlayıcıyı dışarıda infilak ettirdiğini açıkladı.

Bakan Nakvi, olay sonrası yaptığı açıklamada, “Saldırıyı düzenleyen kişinin kimliğini tespit etmek birinci önceliğimiz. Bu saldırının arkasında kim varsa adalet önüne çıkarılacak” dedi.

Nakvi, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını ve bazılarının durumunun kritik olduğunu da belirtti.

POLİS ARACININ YAKININDA PATLADI

Yetkililere göre saldırgan, patlayıcıyı bir polis aracının yakınında infilak ettirdi.

Saldırganın, yaklaşık 15 dakika boyunca bölgede bekledikten sonra bombayı patlattığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, patlamanın ardından siyah dumanların yükseldiğini, araçların alev aldığını ve bölgeye çok sayıda polis ile ambulansın sevk edildiğini bildirdi.

AFP haber ajansına konuşan avukat Rustam Malik, saldırı anında aracını park ettiğini belirterek, “Büyük bir patlama sesi duydum. Herkes çığlık atıyor, insanlar adliye kompleksinin içine kaçıyordu. Kapının önünde iki ceset gördüm, araçlar yanıyordu” dedi.

PAKİSTAN LİDERİNDEN AÇIKLAMA

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yaptığı açıklamada saldırıyı “şiddetle kınadığını” belirtti ve güvenlik güçlerine saldırının arkasındaki kişi ve grupların hızla yakalanması talimatını verdi.

Yetkililere göre bu, İslamabad’da son üç yılda meydana gelen ilk intihar saldırısı oldu.

Kentte en son 2021 yılında bir polis memurunun öldüğü, birkaç kişinin yaralandığı benzer bir saldırı yaşanmıştı.

Son yıllarda ülkenin kuzeybatısında ve kabile bölgelerinde intihar saldırıları görülse de, başkent uzun süredir bu tür eylemlerden uzak kalmıştı.

Saldırının ardından başkentteki güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Polis ekipleri, mahkeme binaları, resmi kurumlar ve kamu alanlarında geniş çaplı önlemler aldı.