Ege mutfağının en hafif lezzeti: Sinkonta tarifi

Sinkonta, özellikle İzmir ve çevresinde yapılan, ana malzemesi kabak olan hafif, ferahlatıcı ve son derece pratik bir meze türüdür. Zeytinyağlı mezeleri sevenlerin favorilerinden olan sinkonta; hem düşük kalorili bir seçenek sunar hem de sofraya Ege’nin o sade ama iddialı lezzetini taşır.

SİNKONTA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 –5 adet orta boy kabak

2–3 yemek ka şığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay ka şığı karabiber

1 çay ka şığı pul biber

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı)

Üzeri için: Zeytinya ğı ve kırmızı toz biber

SİNKONTA NASIL YAPILIR?

1. Kabakların Hazırlanması

Kabaklar yıkanıp uzunlamasına ince dilimlenir. Dilimlerin eşit kalınlıkta olmasına dikkat etmek, hem pişme süresini kısaltır hem de daha estetik bir sunum sağlar.

2. Fırınlama Aşaması

Dilimlenen kabaklar bir fırın tepsisine dizilir. Üzerine zeytinyağı gezdirilir ve tuz, karabiber ile hafifçe karıştırılarak her bir dilimin yağlanması sağlanır.

200 derecede yaklaşık 25–30 dakika kabaklar yumuşayıp hafif kızarıncaya kadar pişirilir.

3. Yoğurt Sosunun Hazırlanması

Bir kapta yoğurt, ezilmiş sarımsak ve isteğe bağlı mayonez karıştırılır. Sosun hafif akışkan olması sinkontanın lezzetini artırır.

4. Buluşma Zamanı

Fırından çıkan sıcak kabak dilimleri geniş bir servis tabağına alınır ve üzerine yoğurtlu sos gezdirilir. Ardından zeytinyağında hafifçe kızdırılmış kırmızı toz biber dökülerek son dokunuş yapılır.