Pakistan ordusundan saldırganlara operasyon: 4 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri, 4 saldırganı etkisiz hale getirdi.

AA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:15
Pakistan ordusundan saldırganlara operasyon: 4 saldırgan etkisiz hale getirildi
Abone Ol google-news

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Data Khel bölgesinde, güvenlik kuvvetlerinin saldırganlara operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Kuzey Veziristan'da geçen hafta yaşanan çatışmalarda bir asker hayatını kaybetmişti.


PAKistan
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler