Pakistan Savunma Bakanı: İmran Han, ABD'li yetkililerden özür diledi

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:54

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Pakistan eski Başbakanı İmran Han’ın liderlik ettiği Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI), Han'ın görevden alınmasından sorumlu tuttuğu ABD Dışişleri Bakanı’nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu’dan özür dilediğini iddia etti.

Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, "Koalisyon hükümeti PTI’nın Lu'dan özür dilediğine dair tüm kayıtları elde etti" ifadelerini kullandı.

Asıf, PTI’nın Washington'daki yetkililerinin Amerikalı yetkililerle görüştüğünü ve onlara özürlerini ilettiğine dair kanıtların kendilerine ulaştığını öne sürerek, "Han, mitinglerde ABD karşıtı sloganlar atarken, şimdi hataları için onlardan özür diliyor" dedi.

Asıf ayrıca, Han’ın ABD’ye gönderdiği mesajında bu ülkeyle ilişkisini düzeltmek istediğini ilettiğini söyledi.

ABD'DE LOBİ İDDİALARI

Pakistan merkezli Daily Times gazetesinde, PTI'nın Washington yönetimi ile ilişkilerin düzeltilmesi için ABD'de lobi faaliyetleri yürüttüğü iddia edildi.

Dawn gazetesindeki haberde de PTI’nın Uluslararası Bölümler Ofisi Sekreteri Abdullah Riar’ın, ABD Dışişleri Bakanı’nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Lu ile iletişime geçtiği, "geçmişi unutup ileriye bakalım" mesajını ilettiği öne sürüldü.

Haberde, PTI'nın ABD'deki kaynaklarının, söz konusu iddiaları reddettiği belirtildi.