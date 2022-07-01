Pakistan ve Hindistan arasında anlaşma: Mahkum listelerini birbirleriyle paylaştılar
Pakistan ve Hindistan, mahkum listelerini birbirleriyle paylaştı.
İslamabad ve Yeni Delhi, her iki ülkedeki cezaevlerinde bulunan Pakistanlı ve Hindistanlı mahkumların listesini birbirleriyle paylaştı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 49'u sivil, 633'ü balıkçı 682 Hint mahkuma ilişkin bilgilerin iki ülke arasındaki mahkum takas anlaşması gereği Hindistan'a verildiği belirtildi.
Açıklamada, Yeni Delhi yönetiminin de Hindistan'daki cezaevlerinde bulunan 345'i sivil, 116'sı balıkçı 461 Pakistanlı mahkumun bilgilerini paylaştığı aktarıldı.
İki ülke arasındaki anlaşma gereği yılda 2 defa mahkumlara ilişkin bilgi paylaşımı karşılıklı olarak gerçekleşiyor.
Listeler, iki ülkenin mahkum değişimi sırasında iade etmeyi kabul ettiği isimleri içeriyor.
İki ülke, özellikle teknolojik ekipmanı bulunmadığı için sınır ihlali yapan balıkçıları sık sık gözaltına alıp ihlal nedeniyle mahkum ediyor.
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