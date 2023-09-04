Pakistan'da askeri helikopter düştü
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletindeki Gwadar bölgesine askeri helikopter düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan Ulusal Meclisi Sözcüsü Raja Pervaiz Ashraf, 3 kişinin hayatını kaybettiği askeri helikopterin düşmesi sonucu derin üzüntü duyduğunu aktardı.
Askeri helikopter, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletindeki Gwadar bölgesinde düştü.
Pakistan Ulusal Meclisi Sözcüsü Ashraf, Pakistan Donanması’na bağlı helikopterde hayatını kaybeden 3 askerin ailelerine baş sağlığı dileyerek, derin üzüntü duyduğunu belirtti.
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