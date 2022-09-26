Pakistan'da askeri helikopter düştü: 6 personel hayatını kaybetti

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde askeri helikopter düştü, 2'si binbaşı 6 personelden kurtulan olmadı.

AA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 09:17
Pakistan'da askeri helikopter düştü: 6 personel hayatını kaybetti
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin Harnai bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple helikopterin düştüğü belirtildi.

Kazada 2'si binbaşı 6 personelin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bu, son 2 ayda Belucistan’daki ikinci helikopter kazası oldu.

Belucistan'da içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan askeri helikopter, 2 Ağustos’ta düşmüş ve kazada kurtulan olmamıştı.


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