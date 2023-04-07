Pakistan'da ayrılıkçı örgüt BNA'nın yöneticisi yakalandı
Pakistan'da güvenlik güçleri, ayrılıkçı Beluç Ulusal Ordusu’nun (BNA) sözde kurucusu ve elebaşı Gülzar İmam’ı düzenlenen operasyonla yakaladı.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, ayrılıkçı Beluç Ulusal Ordusu’nun (BNA) sözde kurucusu ve elebaşı Gülzar İmam'ın yakalanması için düzenlenen operasyonun aylardır süren takip ve planlama sonucu gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin operasyonunda İmam’ın yakalandığı bildirildi.
BNA’nın güvenlik kuvvetlerine yönelik çok sayıda saldırıdan sorumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, İmam’ın Afganistan ve Hindistan’a ziyaretlerinin kayıtlara geçtiği ve düşman istihbarat örgütleriyle ilişkisinin soruşturulduğu kaydedildi.
BNA, "Beluç Cumhuriyet Ordusu" ve "Birleşik Beluç Ordusu" isimli örgütlerin birleşmesinden sonra Ocak 2022’de kurulmuştu.
BNA'nın Şubat 2022'de Belucistan'ın Panjgur ve Naushki bölgelerinde orduya yönelik düzenlediği saldırılarda 9 asker ölmüştü.
AYRILIKÇI HAREKETLER
Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, aynı zamanda ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.
Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.
İsyancılar, yöre halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.
Ayrılıkçı gruplar, bağımsızlık talebiyle askerlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.
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