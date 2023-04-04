Pakistan'da iki eyalette seçimlerin ertelenmesi anayasaya aykırı bulundu
Pakistan’da Anayasa Mahkemesi, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde seçimlerin 8 Ekim'e ertelenmesini anayasaya aykırı buldu.
Geo News televizyonundaki habere göre, Anayasa Mahkemesi, eski Başbakan İmran Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI), Seçim Komisyonunun iki eyalette seçimlerin ertelenmesi kararına ilişkin itirazını değerlendirdi.
Mahkeme heyeti, anayasanın Seçim Komisyonuna seçimleri erteleme hakkı vermediğini belirterek, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde seçimlerin 8 Ekim’e ertelenmesini anayasaya aykırı buldu.
Pencap ve Hayber Pahtunhva'da seçimlerin ertelenmesi kararını bozan mahkeme heyeti, Pencap'ta seçimin 14 Mayıs’ta yapılmasına karar verdi.
Mahkeme heyeti, Hayber Pahtunhva eyaletine ilişkin duruşmanın ise süreceğini bildirdi.
PTI, KARARDAN MEMNUN
PTI Başkan Yardımcısı Şah Mahmud Kureşyi, mahkeme kararını "tarihi" olarak yorumlayarak, memnuniyetini dile getirdi.
Koalisyon hükümeti, genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin 8 Ekim'de aynı gün yapılacağını açıklamıştı.
Eski Başbakan İmran Han, Seçim Komisyonunun Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde nisan ve mayısta yapılması planlanan seçimleri 8 Ekim'e ertelemesine karşı Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
Pakistan Seçim Komisyonu, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde nisan ve mayısta yapılacak seçimlerin ekonomik maliyet ve güvenlik gerekçesiyle 8 Ekim'e ertelendiğini duyurmuştu.
Eski Başbakan İmran Han'ın kararı doğrultusunda Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), iktidarda olduğu Pencap Eyalet Meclisini 14 Ocak'ta feshetmişti. Bu kararın ardından 18 Ocak'ta da Hayber Pahtunhva'da Meclis feshedilmişti.
NİSAN 2022'DE DÜŞMÜŞTÜ
Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.
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