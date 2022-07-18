Pakistan’da bot alabora oldu: 19 ölü
Pakistan’ın Sadiqabad kentindeki Indus Nehri’nde alabora olan botta bulunan en az 19 kadın boğularak hayatını kaybetti.
Pakistan’ın Punjap eyaletindeki Sadiqabad kentinde bulunan Indus Nehri’nde içinde 60 ila 70 yolcunun bulunduğu bot alabora oldu.
Olay yerine gelen polis, en az 19 kadının boğularak hayatını kaybettiğini, en az 35 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Alabora olan botun, Kharor’dan Machka’ya giden bir düğün konvoyuna ait olduğu öğrenildi.
Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.
Video Haberler
- Belediye plajında çalışanları darbettiler!
- Videoda izlediğini evde deneyince patlama yaşandı
- Altın madeni ve kamu görevlileri için harekete geçildi
- İşverenin 'asgari ücret' oyununu açıkladı
- TTB o imam için harekete geçti
- Gaziantep'te orman yangını!
- Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın AVM'ye dönüştürü
- Ayçiçeğindeki tırtıl istilasına karşı çağrı
- Yıldız futbolcuya polis şoku!
- Hırsız balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- '8 saat mesaiyi eleştirmemiz lazım'
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- 5’li çete lobisine ret!
- 'Cumhur' eriyor, 'Millet' yükseliyor
- 'Bu düzen baştan aşağı değişmeli...'
- Kılıçdaroğlu: Yine tutuştun Erdoğan...