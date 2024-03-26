Pakistan'da deniz üssüne saldırı

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki deniz üssüne yönelik saldırı girişiminin ardından çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:47
Pakistan'da deniz üssüne saldırı
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Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan yazılı açıklamada, Belucistan'a bağlı Turbat bölgesindeki deniz üssüne saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, saldırı girişiminin ardından güvenlik güçlerinin karşılık vermek için derhal harekete geçtiği ve olay yerinde çatışma çıktığı kaydedildi.

Çatışmada 1 askerin yaşamını yitirdiği, 4 saldırganın öldürüldüğü belirtilen açıklamada, saldırganların sızma girişiminin güvenlik güçlerince engellendiği ifade edildi.

Diğer yandan, Ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), yerel medyaya yaptığı açıklamada, saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Pakistan'da 20 Mart'ta bir liman idaresi yerleşkesine girmeye çalışan silahlı 8 kişi ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetmiş ve saldırganların tamamı öldürülmüştü.

Bu saldırıyı da BLA üstlenmişti.

2000'de kurulan Belucistan Kurtuluş Ordusu, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor. BLA, bu nedenle Pakistan güvenlik güçleri, emniyet mensupları ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.

İsyancılar, bölge halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.


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