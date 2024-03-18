Taliban'dan açıklama: Pakistan, Afganistan sınırını vurdu

Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:30

Güncelleme: 18.03.2024 - 11:30

Afganistan'da 20 yıl sonra ülke yönetimini yeniden ele geçiren Taliban, Pakistan'ın Afganistan topraklarına yönelik iki hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Taliban'ın açıklamasına göre, hava saldırılarında beş kadın ve üç çocuk hayatını kaybetti. Bir Taliban sözcüsü, saldırıları 'egemenlik ihlali' olarak nitelendirerek kınadı.

Pakistan'ın hava saldırıları, Pakistan'da son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırıların ardından geldi. Son olarak, 16 Mart Cumartesi günü Afganistan sınırına yakın bir bölgede askeri bir karakola patlayıcı yüklü bir araçla saldırı düzenlendiği, intihar saldırılarının da yaşandığı karakoldaki saldırıda en az yedi güvenlik personelinin öldüğü açıklanmıştı. Pakistan yönetimi, son dönemde arttığını söylediği saldırılardan Pakistan Talibanı'nı sorumlu tutuyor, örgütün saldırılar için Afganistan topraklarını kullandığını iddia ediyor. Afganistan ise Pakistan'ın dile getirdiği bu iddiaları reddediyor.

"PAKİSTAN'IN KONTROLÜNDE OLMAYAN KÖTÜ SONUÇLARI OLABİLİR"

Reuters'ın aktardığına göre, Taliban yönetimi sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Afganistan İslam Emirliği, hiç kimsenin Afgan topraklarını kullanarak güvenliği tehlikeye atmasına izin vermiyor" ifadelerini kullandı. Sınırdaki Khost ve Paktika bölgelerindeki saldırılarda beş kadın ve üç çocuğun öldürüldüğünü ifade eden sözcü, "Pakistan, kendi topraklarındaki kontrolsüzlük, kabiliyetsizlik ve sorunlar için Afganistan'ı suçlamamalı" dedi.

Taliban sözcüsü, "Bu tür olayların, Pakistan'ın kontrolünde olmayacak çok kötü sonuçları olabilir" derken, Pakistan'dan saldırı iddiasına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.