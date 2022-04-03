Pakistan'da meclis, Başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine feshedildi
Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, erken seçim isteyen Başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti.
Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Han, parlamentoda kendisine karşı güvensizlik oylamasının reddedilmesinin ardından televizyondan halka seslendi.
Han, Cumhurbaşkanı Alvi’ye Ulusal Meclisi feshetmesi çağrısı yaptı.
Güvensizlik oylamasının reddedilmesi sebebiyle ulusu tebrik eden Han, “Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, rejim değişikliğini ve yabancı komployu reddetti” dedi.
Han, demokratların halka gitmesi gerektiğine işaret ederek seçimlerin yapılması ve halkın kimin iktidarda kalacağına karar vermesi gerektiğini kaydetti.
GÜVENSİZLİK OYLAMASININ REDDEDİLMESİ
Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.
Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür" ifadeleri yer alıyor.
Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta ülkenin parlamentosunda 161 "evet" oyuyla kabul edilmişti.
Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla Meclis üstünlüğü, muhalefet blokuna geçmişti.
Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir" ifadesini kullanmıştı.
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