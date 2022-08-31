Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1162’ye yükseldi
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle son 24 saatte 36 kişinin yaşamını yitirdi. Açıklanan son verilere göre toplam sayısı 1162’ye yükseldi.
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1162’ye çıktı.
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 36 kişi öldü.
Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1162’ye çıktı, yaralananların sayısı ise 3554 oldu.
Ülkedeki şiddetli yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilendi.
İlgili Haberler
- Cenevre'de ABD'nin çağrısıyla Suriye üzerine toplantı yapıldı
-
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı