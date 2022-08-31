Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1162’ye yükseldi

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle son 24 saatte 36 kişinin yaşamını yitirdi. Açıklanan son verilere göre toplam sayısı 1162’ye yükseldi.

AA
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:12
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1162’ye yükseldi
Abone Ol google-news

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1162’ye çıktı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 36 kişi öldü.

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1162’ye çıktı, yaralananların sayısı ise 3554 oldu.

Ülkedeki şiddetli yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilendi.


PAKistan muson yağmurları

  • İlgili Haberler

  • Cenevre'de ABD'nin çağrısıyla Suriye üzerine toplantı yapıldı Cenevre'de ABD'nin çağrısıyla Suriye üzerine toplantı yapıldı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler