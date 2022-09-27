Pakistan'da muson yağmurlarında ölen ve yaralananların sayısı rekor seviyelere ulaştı
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın (NDMA) Pazartesi gecesi yaptığı açıklamaya göre, ülkede Haziran ayının ortalarından bu yana muson yağmurları ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 638'e, yaralananların sayısı ise 12 bin 865'e ulaştı.
NDMA'nın yayınladığı bir rapora göre ülkede yağmur ya da sellerle bağlantılı kazalarda yaşamı yitirenlerin arasında 588 çocuk ve 332 kadın bulunuyor.
Ülkenin güneyinde yer alan ve 747 kişinin hayatını kaybettiği Sind eyaleti en fazla etkilenen bölge olurken, onu sırasıyla 323 ve 306 kişinin öldüğü güneybatıdaki Belucistan ve kuzeybatıdaki Hayber Pahtunhva eyaletleri takip ediyor.
Rapora göre, Pakistan'ın farklı kesimlerinde 2 milyon 49 bin 532 ev tahrip olurken, 1 milyon 120 bin 261 çiftlik hayvanı da telef oldu.
Selden 33 milyon 46 bin 329 kişi ve 84 bölge etkilendi.
Rapora göre sel sezonu boyunca 13 bin 74 kilometrelik yol ve 410 köprü hasar gördü.
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