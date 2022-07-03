Pakistan'da otobüs kazası: 19 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsü vadiye düştü. 19 yolcunun hayatını kaybettiği kazada 12 kişi yaralandı.

Xinhua
03 Temmuz 2022 Pazar, 11:05
Pakistan'da otobüs kazası: 19 ölü
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Yerel basında çıkan haberlere göre Pakistan'un Belucistan eyaletinin Şirani ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaptı. Sürücü aşırı hız yapınca yağmurda kontrolünü kaybetti ve araç vadiye uçtu. 

Kaza sonucunda otobüs içerisinde bulunan 19 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. 

Polisin yerel basına verdiği bilgiye göre kurbanlar yerel hastanelere nakledildi ancak yaralılardan bazılarının kritik durumda olması nedeniyle daha fazla ölümün mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan hareket edip Ketta'ya gitmekte olan otobüste 30 yolcu bulunuyordu. 


PAKistan otobüs kaza
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