Pakistan'da petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü

Pakistan'ın Bahavalpur kenti yakınlarında petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA
16 Ağustos 2022 Salı, 09:40
Pakistan'da petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü
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Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor'dan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü, Bahavalpur şehri yakınlarında kontrolünü kaybederek petrol tankeriyle çarpıştı.

Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi.


PAKistan Tanker petrol otobüs

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