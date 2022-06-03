Pakistan’da zam öncesinde istasyonlarda bitmeyen kuyruklar oluştu
Pakistan, ekonomik zorluklarla mücadele etmek için akaryakıt fiyatlarına zam yaptı. Zam yürürlüğe girmeden önce akaryakıt almak isteyenler istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Pakistan’da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından zam yürürlüğe girmeden önce akaryakıt almak isteyen binlerce kişinin istasyonlara akın etmesi sonucu uzun kuyruklar oluştu.
Pakistan’da hükümetin akaryakıt fiyatlarını bu geceden itibaren 30 Pakistan Rupisi artırılacağını duyurmasının ardından halk akaryakıt istasyonlarına akın etti. Ülkenin birçok kentinde zamdan önce akaryakıt almak isteyen binlerce kişi, istasyonlarda uzun kuyruklar oluştururken, yer yer sürücüler arasında kavgalar çıktı.
Pakistan Maliye Bakanı Miftah Ismail, eski Başbakan Imran Khan’dan bu ay görevi devralan yeni hükümetin ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve IMF’den kredi programını genişletmesini ve finansmandaki zorlukların hafifletilmesine yardımcı olmak için fonu 2 milyar dolar daha artırmasını istediğini belirtti.
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