Pakistan'dan 'Gazze saldırısı' mesajı: Bu İsrail'in bir terör eylemi

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:07

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin şehit edilmesini, "İsrail’in terör eylemi olarak" nitelendirerek, Gazze'ye yönelik hava saldırılarını güçlü bir şekilde kınadıklarını bildirdi.

Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cezasızlık ve barbarlığın bir yüzü olsaydı bu sonuçlarına aldırmadan Filistinlileri hedef alan İsrail'in yüzü olurdu" ifadesini kullandı.