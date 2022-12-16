Pakistan'dan Hindistan'a 'Hitler' benzetmesi: Teröristler, Yeni Delhi'den destek alıyor
Pakistan ve Hindistan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin dünyada artan terör tehlikesine dair açıklamasının ardından birbirlerini terörü yaymakla suçladı.
Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD’nin New York kentinde düzenlenen BM Güvenlik Konseyi Toplantısı sonrası ayrı ayrı basın açıklaması yaptı.
Subrahmanyam Jaishankar, bugün dünyanın Pakistan'ı “terörün merkezi” olarak gördüğünü ifade ederek, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in bu ülkede bulunduğuna ve 2001'de Hindistan Parlamentosu'na saldırının arkasında, Pakistan'ın olduğuna işaret etti.
Bilaval Butto Zerdari ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi "Gucerat kasabı" olarak nitelendirerek, El Kaide elebaşı Usame bin Ladin’in öldüğünü ancak Modi’nin hala hayatta ve Başbakan olduğunu ifade etti.
Hindistan hükümetinin Mahatma Gandi’nin ideolojisine inanmadığını vurgulayan Zerdari, mevcut Yeni Delhi yönetiminin Gandi’ye suikast düzenleyen kişinin doktrinlerini benimsediğini belirtti.
HİNT YÖNETİMİNE 'HİTLER' BENZETMESİ
Zerdari, Hindistan’ı Pakistan’da terörü yaymakla suçlayarak ülkedeki terör unsurlarının Yeni Delhi’den destek aldığını aktardı.
Hint hükümetinin Adolf Hitler’den etkilendiğine işaret eden Zerdari, yabancı unsurların aktif olarak Belucistan eyaletinde istikrarsızlık oluşturmaya çalıştığını söyledi.
Zerdari, Lahor’da geçen sene meydana gelen bombalı saldırıda Hindistan’ın dahli olduğuna dair ellerinde kanıtlar olduğunu dile getirerek Pakistan’daki terörün dışarıdan finanse edildiğini vurguladı.
Gucerat Başbakanlığı döneminde Narendra Modi, 2002'de yaşanan ve çoğu Müslüman 2 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ayaklanmalara engel olmamakla suçlanmıştı.
ABD güçlerince El Kaide lideri Usame Bin Ladin 1 Mayıs 2011’de, Pakistan’ın Abbottabad şehrinde öldürülmüştü.
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