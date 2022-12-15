Pakistan Başbakanı ve Bill Gates'ten görüşme

15 Aralık 2022 Perşembe, 08:25

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Bill & Melinda Gates Vakfı Eş Başkanı Bill Gates ile telefon görüşmesi yaparak Pakistan'daki vakıf tarafından desteklenen kamu sağlığı ve sosyal sektör programlarını değerlendirdi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden Salı akşamı yapılan açıklamada, Başbakan Şerif'in, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın çocuk felcinin (polio virüsü) ortadan kaldırılması ve aşılama, beslenme ve maddi müdahalenin iyileştirilmesinde Pakistan'a sağladığı destek nedeniyle minnettar olduğu belirtildi.

Pakistan'ın devam eden tüm işbirliği alanlarında vakıfla verimli ortaklığı daha da güçlendirme arzusunu yeniden teyit eden başbakan, hükümetin ülkedeki her türlü çocuk felcini sona erdirme kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Büyük çaplı yer değiştirmeler ve sağlık altyapısının tahrip olması nedeniyle devam eden çocuk felci aşılama çabalarını olumsuz etkileyen son sel ışığında Şerif, hükümetin özel acil durum müdahale planını aktif olarak uyguladığını ve bu zor zamanlarda çocuklara ulaşmanın yollarını bulmaya devam edeceğini söyledi.

Açıklamada, Gates'in, Pakistan'ın çocuk felcini ortadan kaldırma çabalarını desteklediğini ve vakfının hiçbir çocuğun polio virüsü nedeniyle felç geçirme riskiyle karşı karşıya kalmaması için Pakistan'a verdiği desteği sürdüreceğini ifade ettiği belirtildi.