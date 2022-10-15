Paleontologlar, inceledikleri 50 bin yıllık bizondan güveç yaptılar

15 Ekim 2022 Cumartesi, 15:55

'Blue Babe' lakaplı bir bozkır bizonu, 50 bin yıl önce yaşadığı buz devrinden bu yana pek çok enteresan olaya tanıklık etti.

Aslanlar tarafından saldırıya uğrayarak ölen bizon, buz devri Alaska'sının şiddetli kar fırtınaları yüzünden donarak bir mumyaya dönüştü.

Aradan geçen binlerce yılın ardından bir tepede buza hapsolmuş bizon, 1979 yılında bir grup madenci tarafından bulundu ve paleontologların eline verildi. Blue Babe en sonunda kendisini 1984 yılında, buzu çözüldüğü zaman saldığı 'biftek aromasına' dayanamayan paleontolog Dale Guthrie ve ekibinin sofrasında buldu.

50 BİN YILLIK BİZON GÜVECİ

Dale Guthrie'nin evinde Blue Babe'i incelemekte olan paleontolog ekip, bizonun aslanlar tarafından saldırıya uğrayınca derin yaralar aldığını ve ensesindeki etin, bu yaralar aracılığıyla çok hızlı donduğunu farketti.

Hızla donduğu için çürümeyen bizonun kemik iliği, yağı ve eti çok iyi şekilde korunmuştu ve ense bölgesi, kurutulmuş eti andıran bir kıvama gelmişti.

Bunu farkeden ekibin aklına, adlarını paleontoloji tarihine yazdıracak bir fikir geldi ve bizonun ensesinde bulunan etin bir kısmını kullanarak kendilerine '50 bin yıllık bizon güveci' yaptılar.

"GÜÇLÜ BİR BUZ DEVRİ AROMASI VARDI"

Yaptıkları ziyafeti kaleme alan Guthrie yazısında, "Bu keşfi doruğa çıkarmak ve kutlamak için, Blue Babe'ten bir güveç yaptık ve afiyetle yedik. Mumyalanmış bizonun boynundan ufak bir parçayı bir tencereye doğranmış sebzelerle kaynattık" ifadelerini kullandı.

Güveç hakkında yazan Guthrie, "Her ne kadar iyice kaynatmış olsak da, et biraz sertti ve yahnide çok güçlü bir buz devri aroması vardı" dedi.

Neden güveç yapmayı tercih ettiler sorusuna cevap veren Guthrie, "Boyundan kıyma yapmak kulağa hiç hoş gelmedi, ayrıca elimizde kullanabileceğimiz bolca sebze ve baharat vardı" dedi.

Guthrie kaleme aldığı olayı, "Bizonun buzu çözüldüğü zaman odaya, toprak kokusuyla karışmış ağır bir biftek aroması yayılmıştı. Yaklaşık bir düzine araştırmacı, 6 Nisan 1984'te 50 bin yıllık bizon güvecini tatmak için toplandı" ifadeleriyle anlattı.

Guthrie, bu riskli yemekten sonra bir rahatsızlıkla karşılatılar mı sorusuna, "Tadı çok lezzetliydi ve hiçbirimiz yemekten herhangi bir olumsuz etki görmedik" ifadeleriyle cevap verdi.