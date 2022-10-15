Birleşik Krallık'ta yapılan ankete göre nüdizm akımı yükselişte
Birleşik Krallık'ta yapılan bir ankete göre, insanların istediği gibi çıplak gezebileceğini savunan natüralizm ve nüdizm akımları büyük oranda yükselişte.
İngiltere'de milyonlarca kişi, toplum baskıları ve çeşitli ayrımcılıklara tepkilerini göstermek için çıplak gezmeye başladı.
Günümüzde gittikçe daha çok önem kazanmaya başlayan güzellik algısına dikkat çeken Natüralist ve Nüdist İngilizler, insanları çıplaklık akımına katılarak vücutlarını korkusuzca ve özgürce sergileyerek bu baskılarla ve beraberinde gelen ayrımcılıklarla başa çıkmayı hedefliyor.
The Guardian'ın haberine göre, anket şirketi Ipsos'un bulguları, bu akımın arkasında toplanan kişilerin gittikçe arttığını ve günümüzde milyonları bulduğunu gösteriyor.
17 KİŞİDEN 1'i
Birleşik Krallık'ta, 2001'de yapılan bir ankette yüzde 2 oranında olan natüralizm ve nüdizm akımları, 2011'de yapılan ankette yüzde 6 oranındaydı. Ipsos'un anketine göre, Birleşik Krallık'ta yaşayan her 17 kişiden biri, kendisini ya bir natüralist ya da bir nüdist olarak tanımlıyor.
Dr. Bass, en son anketin 16 ila 75 yaşları arasındaki yaklaşık 2500 kişiden yanıt aldığını ve çevrimiçi olarak yürütüldüğü için Birleşik Krallık'ta şimdiye kadar natüralizm hakkında yapılan en doğru sonucu vermiş olmasının muhtemel olduğunu söyledi.
Konu hakkında konuşan Dr. Bass, “Önceki anketler yüz yüze yapılıyordu. Çok az sayıda insan, anket sorularını kendi evlerinin mahremiyetinde ve kimlikleri gizli bir şekilde cevaplarken kendilerini daha dürüstçe ifade edebiliyorlar" dedi.
Anket ayrıca, natürizm "genellikle yaşlı ve emeklilerin yaptığı bir şey olarak algılanırken" aslında genç neslin natürist veya nüdist olarak tanımlanmasının çok daha muhtemel olduğunu ve 16 ila 24 yaşları arasındaki katılımcıların neredeyse yarısının natüralist veya nüdist olduğu keşfedildi. Ancak 45 ila 75 yaş arasındaki katılımcıların sadece %6'sı kendisini bu şekilde tanımladı.
"İNSANLAR NÜDİZMİN FAYDALARINI KEŞFETMEYE BAŞLADI"
İngiliz Natürizm başkanı Dr. Mark Bass, “İnsanların içinde, nüdizm için büyük ve gizli bir ilgi olduğu ortaya çıktı" dedi.
Nüdizmin toplumdaki yeri hakkında konuşan Dr. Bass "Nüdizme karşı tutumlar, tabu ve yargıların zamanla aşılması sayesinde değişiyor. Modern toplum, bir beden ayıplama krizinin ağırlığı altında eziliyor. Her geçen gün daha fazla insan, nüdizmin zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığa getirdiği faydaları keşfediyor" ifadelerini kullandı.
Natüralizm ve nüdizm akımlarına katılanlar, çıplaklığın insanlara zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak daha sağlıklı bir yaşam sunduğunu savunuyor.
Natüralizm ve nüdizm akımı hakkında şimdiye kadar yapılmış en büyük anketin sonuçları açıklandı. Ankete katılanlanların yüzde 14'ü kendisini, ya bir natüralist ya da bir nüdist olarak tanıttı.
Uzmanların tahminlerine göre, günümüzde her 7 kişiden birisi, yani yaklaşık 7 milyon kişi natüralist veya nüdist.
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