Palma Havalimanı sular altında kaldı

İspanya’nın Mayorka adasını şiddetli yağış ve fırtınanın vurmasının ardından Palma Havalimanı sular altında kaldı.

İHA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 16:33
Palma Havalimanı sular altında kaldı
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İspanya’nın popüler tatil destinasyonlarından Mayorka adasını şiddetli fırtına ve yağış vurdu. Adada etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Palma Havalimanı sular altında kaldı.

Havalimanının tavanından ve pencerelerinden sızan yağış nedeniyle havalimanındaki yolcular kaos yaşadı. Palma Havalimanındaki uçuşlar, metrekareye 50 litreden fazla yağış bırakan ve yoğun sel baskınlarına neden olan fırtınanın ardından dün öğleden sonra gerçekleştirilemedi.

YOLCULAR MAHSUR KALDI

Seferlerin de iptal edilmesiyle yolcular havalimanında mahsur kaldı. Havalimanı sözcüsü bugün yaptığı açıklamada fırtınanın etkisin kaybetmesiyle havalimanında uçuşların yeniden başladığını bildirerek farklı noktalara yönlendirilen uçuşların yeniden Palma Havalimanına hareket edeceğini aktardı. 

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, ülkenin üçüncü büyük havalimanı olan havalimanı için acil durum planının uygulandığını ve Mayorka’ya yapılan uçuşların geçici olarak alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini söyledi.

Bakan Puente, daha sonra yaptığı açıklamada ise havalimanının yeniden faaliyetlerine başladığını duyurdu. 

Geçtiğimiz yıl, 31 milyon yolcu Palma Havalimanını kullandı.


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