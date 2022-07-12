Panama'da protestocular hükümetin aldığı önlemleri yetersiz buldu: Protestolar devam ediyor
Panama’da, hükümetin akaryakıt fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için önlemler alacağını açıklamasına rağmen protestoların süreceği bildirildi.
Panama'da akaryakıt fiyatları ve hayat pahalılığı protestolarında ikinci haftaya girildi. Bir haftadır gösterilerini sürdüren farklı sektörlerden yüzlerce kişi, hükümetin aldığı önlemleri yetersiz buldu.
Sendika liderleri ülke çapında öğretmenlerin grevlerinin yanı sıra sokak gösterilerinin de süreceğini ve bugün başkentte büyük bir yürüyüş düzenleneceğini bildirdi.
Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo, dün yaptığı açıklamada, özel araçlar için benzin fiyatlarının 15 Temmuz’dan itibaren, galon başına 3,95 dolarda dondurulacağını ve 10 temel gıda ürününde fiyat artışının önüne geçileceğini belirtmişti.
Bir grup gösterici, Veraguas ve Chiriqui bölgelerinde Panama’yı diğer Orta Amerika ülkelerine bağlayan otobanı kapatmıştı.
Öte yandan başkent Panama City’de protestolarını sürdüren Panama Üniversitesi öğrencileri ile polis arasında arbede yaşanmıştı.
Ülkede akaryakıt fiyatları ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 47 oranında artış gösterdi.
Video Haberler
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
- Kırşehir’de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Varank'a tepki
- Çok sayıda isim için harekete geçildi
- Konya Valisi'nden tepki çeken 'yemek'
- Uras'tan 'çekilme' kararı
- Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
- FETÖ lideri Gülen hastaneye kaldırıldı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- Yalanlanan isimden istifa
- Plaja gelen deniz aslanları, insanları kovaladı
- Yap-İşlet-Devret'in bir günlük maliyeti belli oldu