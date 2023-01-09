Pandemi yüzünden ara verilmişti: Geleneksel 'pantolonsuz metro yolculuğu' yeniden başladı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 14:21

Güncelleme: 09.01.2023 - 14:21

İngiltere'nin başkenti Londra'da, geleneksel olarak düzenlenen 'pantolonsuz metro yolculuğu' düzenlendi.

Bu gelenek, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılından beri düzenlenmiyordu.

Sputnik'in haberine göre, Londra merkezli The Stiff Upper Lip Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, pantolonsuz yolcular dün öğleden sonra Çin mahallesi durağında bir araya gelerek yolculuklarına başladı.

Konuyla ilgili yayınlanan fotoğraflarda, katılımcılardan bazılarının değişik renkte ve yazılı iç çamaşırları giydikleri görüldü.

Pantolonsuz Tüp Yolculuğu 2009 yılında başladı ve Improv Everywhere tarafından 2002'de New York'ta oluşturulan Pantolonsuz Metro Gezisinden ilham aldı.



New York City'de yedi pantolonsuz adam metroya binmişti. Adamların birbirlerini tanımıyormuş gibi yaptığı ve her durakta bir kişinin bindiği olayda, pantolonsuz adamlar kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. 2007'de ise, etkinliğe yüzlerce kişi katılmıştı.

